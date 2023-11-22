Несмотря на поддержку со стороны налоговых выплат и высоких цен на нефть, 21 ноября темпы укрепления российской валюты замедлились. Рублевые пары торговались преимущественно в боковом тренде. Пара доллар/рубль снизилась на 0,60%, до 87,86 руб., евро/рубль — на 0,54%, до 96,18 руб., юань/рубль — на 0,21%, до 12,29 руб.

Сдерживающим фактором для рубля стало восстановление индекса доллара, которое происходит на ожиданиях скорой публикации протокола последнего заседания ФРС США. Инвесторы рассчитывают получить из протокола сигналы о возможном завершении цикла повышения ставок и последующем их снижении в 2024 году. Хоть индекс доллар восстановился до 103,60 п., эти ожидания оказывают негативное влияние на него.

Цены на нефть марки Brent продолжили рост уже третий день подряд, поднявшись выше $82 за баррель. Растущий оптимизм перед предстоящей встречей ОПЕК+ толкает нефтяные котировки вверх. Однако потенциал роста ограничен укреплением доллара, так как стоимость "черного золота" номинирована в американской валюте.

Таким образом, несмотря на сохранение фундаментальной поддержки, в краткосрочной перспективе возможна коррекция по рублю. Публикация протокола ФРС в среду и ослабление активности трейдеров в связи с праздником в США могут несколько затормозить дальнейшее укрепление российской валюты.

Торги по рублю открылись небольшим снижением. За один доллар дают 87,94 руб. Опираясь на технический анализ, курс доллара может снижаться до уровня 86 руб. Также стоит упомянуть высказывание помощника президента РФ Орешкина. Несмотря на текущее укрепление, рассчитывать на кардинальные сдвиги курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит. Сопротивление по рублю можно установить между 85-86 руб. Для восстановления доллара можно выделить два уровня 89,60 и 90,60 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 3218,48 п., индекс РТС — на 1,04%, до 1154 п. Индекс Мосбиржи немного восстановился, но продолжает оставаться в боковом тренде. На сегодня торговый диапазон 3175 — 3250 п.