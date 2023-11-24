Российская валюта на завершившейся рабочей неделе продолжила попытки укрепления против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже, и это происходило уже седьмую неделю подряд. Впрочем, тренд на укрепление рубля остался неустойчивым, и его курс «нарисовал» подкову, обновив многомесячный максимум, а затем отойдя от него вниз.

При этом курсы американской и европейской инвалют в течение недели опять обновили минимумы — уже с июня. Доллар максимально падал до 87,66 рубля, евро — 95,76 рубля.

Курс рубля продолжил получать импульс к росту от темы обязательных продаж экспортной выручки. При этом закрепление курса ниже круглой отметки 90 рублей за доллар стало психологическим фактором продажи инвалюты. Однако «фактор выходных» видимо, провоцирует игроков откупать «на всякий случай» валюту, тем более, если ее курс за неделю сползал, это подняло курсы инвалют в пятницу.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара по итогам недели все же упал на 1,4 рубля до 88,6 рублей, юаня — на 8 копеек до 12,39 рубля, евро — на 75 копеек до 97,07 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась до 7,1 тысячи против 7,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ АППЕТИТ К РИСКУ

Рубль, начал завершающуюся неделю уверенным ростом против основных валют на Мосбирже. Спрос на валюту в конце прошлой недели был связан с погашением еврооблигаций и замещающих облигаций "Газпрома" в рублях на 1 миллиард долларов. Около половины этой суммы причиталась российским банкам, у которых в момент погашения возникала короткая валютная позиция в рублях, а для ее закрытия необходимо было купить валюту.

Однако в начале завершающейся недели спрос на валюту упал, и рубль опять пошел в рост благодаря продажам со стороны экспортеров, которые, кроме исполнения указа об обязательной продаже выучки, готовились к пику налогового периода ноября, продавая валюту и пополняя свою рублевую ликвидность.

Локальными факторами поддержки рубля было и снижение американского доллара на глобальных рынках. Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе падал до 103,2 пункта — к минимуму с конца августа, что свидетельствует о возросшем спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в торможении роста против основных валют, а затем он и вовсе упал к ним.

Психологическое давление опять оказала нефть, которая проваливалась в моменте до 78,41 доллара по марке Brent. Это было вызвано реакцией на новости о переносе заседания ОПЕК (с 25 ноября) и ОПЕК+ с 26 ноября), на 30 ноября. Задержка была связана с разногласиями между Саудовской Аравией и африканскими странами по поводу их квот. В частности, Нигерия в преддверии заседания ОПЕК+ сообщила, что наращивает добычу нефти и планирует увеличить ее до 2 миллионов баррелей в сутки к концу следующего квартала.

Кроме того, минэнерго США оценило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю подскочили на 8,7 миллиона баррелей (+2%) до 448,1 миллиона. Эксперты прогнозировали рост показателя лишь на 1,2 миллиона баррелей.

Обратили внимание игроки и на вербальные интервенции помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина, который допустил дополнительное укрепление рубля. Однако рассчитывать на кардинальные отклонения курса от нынешних значений не стоит, предупредил он.

Между тем, пик налогового периода придется на 28 ноября, что способно поддержать курс рубля. Затем, может включиться сезонный фактор, когда в конце года традиционно увеличиваются бюджетные расходы, и в финансовой системе ощущается избыток рублей, что ведет к снижению курса валюты РФ. Перед новогодними праздниками возможно также увеличение импорта, что также подогреет спрос на валюту.

В то же время, курс не выше 90 рублей за доллар пока может оказаться психологически комфортным для всех участников рынка, и сильных отклонение от него может и не произойти.