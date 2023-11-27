После приостановки действия зернового коридора, по которому вывезли 32,9 миллиона тонн продукции, поставки продовольствия с территории Украины переориентировали на страны Европейского союза. Однако поступающие в ЕС зерновые культуры и иное продовольствие оседают там, разрушая и без того дотационный рынок товаропроизводителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и других стран.

Грузы теперь перевозят железнодорожным транспортом, а это весьма затратное мероприятие. Плюс — дополнительные расходы из-за несоответствия дорожной колеи: в зоне ЕС она поуже, соответственно, каждому вагону при пересечении границы необходимо менять платформу. Кроме того, есть огромные проблемы с недостатком специализированных вагонов для перевозки сыпучих и иных грузов. Поэтому дальнейшая транспортировка зерновых культур, поступавших от украинских производителей с территории ЕС в иные страны становится нерентабельной. И зерно, и другие продукты, оседают в Европе.

Между тем, многие страны Восточной Европы традиционно специализируются на выращивании сельхозкультур (экспортируют около 20 миллионов тонн зерна в год). Украинская продукция дешевле, поэтому выращенное местными фермерами становится неконкурентоспособным.

Запреты не помогли

Чтобы не допустить банкротства местных производителей, в мае этого года Еврокомиссия наложила запрет на поставки кукурузы, семян подсолнечника, рапса и пшеницы в упомянутые 5 стран, а транзит по их территории разрешался. Меры действовали до 5 июня. Но в итоге сельхозпредприятия этих стран понесли значительные убытки, так как дешевое продовольствие с Украины стало особо востребованным в Европе.

Все это возмутило местных производителей Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии: они уже в апреле добились наложения вето на поставки до 15 сентября.

Однако после истечения сентябрьского срока Еврокомиссия не стала продлевать ограничения, исходя из принципа, что на текущий период на рынках приграничных с Украиной стран ЕС нарушений нет.

Тем не менее, вышеупомянутые страны, за исключением Болгарии, продлили запрет, вопреки рекомендациям Еврокомиссии. Руководство Румынии заключило соглашение с украинской стороной о временной заморозке импорта. В свою очередь, Киев пригрозил жалобой на эти страны в ВТО.

Бунт аграриев

Ситуация усугубилась с началом поступления на рынки нового урожая. Из-за украинского демпинга в Польше цены на аграрную продукцию снизились на 30%, крестьянские хозяйства, потеряв рентабельность, начали разоряться. Данная проблема носит не локальный характер, она затрагивает все страны Европейского союза.

Ощущая надвигающийся кризис, фермеры из европейских стран начали выходить на протестные мероприятия. Особенно выделяются аграрии в Польше. Забастовки происходят в Люблинском, Западно-Поморском, Нижнесилезском, Опольском и Свентокшиском воеводствах. Требование одно — "прекратить неконтролируемый приток зерновых с Украины".

Акции протеста происходят в Румынии, из-за украинского зерна фермеры в 18 уездах блокируют трассы и ставят условия властям.

Порядка 5 тысяч словенских фермеров на тракторах проехали через крупные города и поселки, выражая свой протест против принимаемых на уровне ЕС решений в пользу украинских поставщиков. Задействовав более 500 единиц сельскохозяйственных машин, Союз фермеров провел в Любляне протестное мероприятие с участием представители со всей страны.

Венгерские фермеры направили коллективное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пригрозив блокировкой ввоза и транзита украинской сельхозпродукции.

В Болгарии протестующие фермеры объявили собственным властям ультиматум, требование сельхозпроизводителей все то же — запрет на импорт украинского зерна. Протестные акции происходят под лозунгом "мы хотим сохранить болгарское производство и не допустить этого импорта".

Законы европейского рынка

Для того, чтобы разобраться в экономическом противостоянии в Европейском Союзе, необходимо уяснить, что из 27 стран 19 — дотационные. Все страны, которые вошли в ЕС после распада Восточного блока, находятся на иждивении более финансово устойчивых государств.

Объединение по "европейскому принципу" — когда к более сильным присоединяются слабые — приносит дивиденды в основном первым, хотя изначально кажется, что поддержку получают новички. В случае с Евросоюзом выгодополучателями являются сильные самодостаточные страны с давней рыночной историей. Новые члены, покинувшие Восточный блок, были вполне промышленно развитыми и устойчивыми, но "менее рыночными".

Поэтому после вхождения в ЕС они потеряли многие производственные мощности. Все инвестиционно-привлекательные предприятия были выкуплены крупными копаниями из Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Италии, Дании, Швеции, Нидерландов под лозунгом модернизации.

Потеряв промышленную базу, новички стали дотационными в ЕС, по сути, рынком сбыта продукции для более развитых стран. Вкладываться в экономику "новых европейцев" никто не собирается.

Делят землю

Полагаю, что возникшую проблему с поставками продовольствия с территории Украины более развитые страны под лозунгом политической и экономической помощи используют для передела собственности на землю.

Вслед за Украиной особый интерес для крупных компаний представляют плодородные земли Польши, 80% которых находятся в собственности фермерских хозяйств и мелких собственников. Налог на землевладение в стране отсутствует, поэтому земельные ресурсы очень привлекательны для инвесторов. С 2016 года любой выходец из ЕС имеет право приобрести в собственность землю сельхозназначения на территории Польши.

Все ограничения по покупке земли иностранцами приобретатели обходят, открывая юридические лица в стране пребывания и нанимая местных жителей на работу. Им выделяют кредитные ресурсы на покупку земли, которая автоматически становится гарантийным обеспечением кредита и передается в аренду третьим лицам.

После приобретения необходимых земельных ресурсов иностранные компании при прямой поддержке своих правительств начинают спонсировать и лоббировать необходимые им политические силы, которые, придя к власти, издают необходимые законодательные акты, позволяющие ввести свободный оборот земли.

Этот механизм апробирован на практике в Украине. Крупные транснациональные корпорации Monsanto, Cargill и Dupont уже купили там 17 миллионов из 42,7 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

Вероятно, они намерены продолжить это делать. Данные компании присутствуют на рынках десятков стран мира, а Monsanto контролирует практический весь рынок генно-модифицированных семян в мире, поэтому присутствует на всех континентах.

Сейчас транснациональные игроки потеряли российский рынок, а из-за военного конфликта у них ощутимо сократилось пространство для маневра на Украине.

Поэтому допускаю возможность того, что под гуманитарной вывеской произойдет передел собственности на землю в Европе. При таком количестве поступающего в ЕС продовольствия сельское хозяйство "новых европейцев" без значительных субсидий будет нерентабельно и экономически разрушено.

Обанкротившиеся сельхозпредприятия выкупят устойчивые компании развитых стран. Не случайно Германия и Франция, которые экспортируют более 24 миллионов тонн зерна в год, поддерживают ввоз продовольствия на территорию ЕС. Тут же возникнут упомянутые транснациональные игроки — ведь для них пригодной для сельского хозяйства земли много не бывает.