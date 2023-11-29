Уверенный отскок
Российский рынок акций нашел поддержку ровно в середине широкого бокового коридора, который актуален уже четвертый месяц. Индекс МосБиржи во вторник уверенно отскочил от 3150-3160 п., остановив волну снижения. Сильнее остальных выглядели представители электроэнергетики и нефтегазового сектора.
Факторами поддержки выступили подъем цен на нефть на 2%, а также ослабление рубля. Курс USD/RUB растет пять сессий подряд, что локально позитивно для бумаг российских экспортеров.
Самую сильную динамику накануне показали акции, которые ранее были в числе отстающих. В частности, еще на 8% восстановлялись бумаги Polymetal. Обыкновенные акции Мечела после отката к поддержке на 280 руб., резко развернулись и выросли во вторник до 300 руб. Акции Сегежи подскочили на 11,8%, что, возможно, отчасти было связано с массовым закрытием коротких позиций (судя по высоким объемам и отсутствие новостей).
Подъем цен на золото продолжается пять сессий подряд. Котировки подошли к области $2050-2080, которая с 2020 г. трижды останавливала волны роста. Если эти уровни будут пройдены, то может сформироваться новый сильный импульс трендового подъема золота. В такой ситуации акции Полюса, Polymetal, ЮГК и Селигдара получат поддержку.
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