Российский рынок акций нашел поддержку ровно в середине широкого бокового коридора, который актуален уже четвертый месяц. Индекс МосБиржи во вторник уверенно отскочил от 3150-3160 п., остановив волну снижения. Сильнее остальных выглядели представители электроэнергетики и нефтегазового сектора.

Факторами поддержки выступили подъем цен на нефть на 2%, а также ослабление рубля. Курс USD/RUB растет пять сессий подряд, что локально позитивно для бумаг российских экспортеров.

Самую сильную динамику накануне показали акции, которые ранее были в числе отстающих. В частности, еще на 8% восстановлялись бумаги Polymetal. Обыкновенные акции Мечела после отката к поддержке на 280 руб., резко развернулись и выросли во вторник до 300 руб. Акции Сегежи подскочили на 11,8%, что, возможно, отчасти было связано с массовым закрытием коротких позиций (судя по высоким объемам и отсутствие новостей).

Подъем цен на золото продолжается пять сессий подряд. Котировки подошли к области $2050-2080, которая с 2020 г. трижды останавливала волны роста. Если эти уровни будут пройдены, то может сформироваться новый сильный импульс трендового подъема золота. В такой ситуации акции Полюса, Polymetal, ЮГК и Селигдара получат поддержку.