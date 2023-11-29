Что будет с ценами на нефть в конце этого года и в течение 2024? Поднимутся ли они выше отметки 100 долларов за баррель? На мой взгляд, это вполне вероятно, несмотря на то, что в настоящий момент на нефтяном рынке наблюдается понижательная тенденция.

Для начала оценим масштаб этого понижения. Цена на нефть марки Brent сейчас находится на уровне 80-85 долларов за баррель, что соответствует уровню ожидаемой среднегодовой цены. Напомню, что еще в сентябре среднемесячная цена находилась на годовом максимуме в 94 доллара за баррель.

Почему же нефтяные котировки изменили свое направление? Это связано в первую очередь с тем, что на рынке наблюдается профицит предложения. В октябре аналитики EIA оценили его в 1.75 миллионов баррелей в сутки. Преобладание предложения вызвано высокими темпами наращивания добычи в США.

Однако уже в следующем году темпы роста добычи упадут, так как новые буровые установки не вводятся, и можно ожидать повышения цен по сравнению с текущем годом до 93 долларов за баррель. Такой прогноз реализуем при продолжении сокращения добычи ОПЕК+. По моим оценкам, мировой рынок нефти в 2024 году будет находиться в балансе, возможен легкий избыток нефти на уровне 0.1 миллиона баррелей в сутки.

В течение следующего года я бы ожидал, что цены вплотную подойдут к отметке в 100 долларов за баррель в летние месяцы, во время высокого автомобильного сезона, когда спрос на хорошем уровне. Саудовскую Аравию такой уровень вполне устроит, ведь ее бюджет сводится без дефицита при цене в районе 86 долларов за баррель. В российском бюджете прописаны 60 долларов за баррель, поэтому все, что выше, пойдет на накопление резервов.