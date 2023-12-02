Российские компании планируют выпадающие объемы продаж нефти и газа в Европе направить на рынки Азии и Китая. Это направление может принести им существенно больший доход, нежели западное.

Газовый баланс

Если говорить о газе, то особый особый интерес направлен на рынок Центральной Азии. Россия, Казахстан и Узбекистан договорились в полной мере задействовать газотранспортную систему (ГТС), построенную во времена Советского Союза.

7 октября 2023 года, после проведения необходимых работ, по подготовке газопровода "Бухара-Урал" уже Россия начала поставлять газ Узбекистану. На сегодняшний день контрактные объемы — 2,8 миллиардов кубов, далее они будут увеличиваться. Пропускная способность этого газопровода более 8 миллиардов кубометров газа в год, он пересекает территорию Казахстана. В целом газотранспортная система от России до Туркменистана имеет потенциал прокачки голубого топлива более 50 миллиардов кубов в год.



Казахстан тоже заинтересован в ее использовании. Страна по контракту обязана поставлять в Китай порядка 10 миллиардов кубов газа ежегодно. При этом внутреннее потребление газа в Казахстане ежегодно растет на 7%. С 2017 по 2021 годы оно увеличилось с 13,8 до 18,6 миллиардов кубов. Контрактные обязательства без поставок из России выполнить в полном объеме не удастся. Китайская сторона уже выразила озабоченность этим вопросом.

Используя пропускную способность общей ГТС, Россия предложила создать в Казахстане хаб, который будет распределять поступающее из РФ голубое топливо поставщикам.

Этот проект имеет реальные возможности по выходу на рынки Пакистана и Индии, которые по потреблению способны многократно заменить рынки стран ЕС. Одновременно в проект необходимо вовлекать Афганистан и Иран с целью прокладки новых ниток газотранспортной системы.

Дорога на внешние рынки

Параллельно использованию советской ГТС, "Газпром" активно расширяет трубопроводную сеть на территории других государств. Он уже приступил к проектированию газопровода "Сила Сибири-2" по территории Монголии в Китай пропускной способностью 50 миллиардов кубов. Подписано соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-3" с Дальнего Востока в Китай, его пропускная способность составит 10 миллиардов кубов.

Планируется строительство "Пакистанского потока", пропускной способностью 16 миллиардов кубов.

После завершения этих проектов в Китай и Пакистан смогут получать более 120 миллиардов кубов трубопроводного относительно доступного в ценовом сегменте газа по долгосрочным контрактам.

В 2021 году российские компании поставили 227,9 миллиардов кубов газа в страны дальнего зарубежья, в том числе 174,3 миллиарда — в страны ЕС. Это количество без особых усилий будет перенаправлено в дружественные России страны.

По существующим газопроводам — "Сила Сибири", "Голубой поток" и "Турецкий поток" — общая пропускная возможность 85,5 миллиардов кубометров. При этом с Турцией согласовывается проект по строительству газового хаба.

Учитывая, что производство СПГ будет расти и после 2030 года, допускаю возможность, что трубопроводный газ станет дефицитным продуктом, который будет продаваться только внутри страны.

Завоевание новых рынков всегда сопровождается использованием схемы бонусов. Это устоявшаяся мировая практика. По мере освоения рынка дисконт поэтапно сокращается, и торговля переходит в обычный цивилизованный формат. В убыток себе бизнес не работает. Учитывая, что все издержки компенсируются возросшей ценой на голубое топливо, расходы окупятся — доходность компаний окажется весьма приличной.

Нефтяной передел

Стоимость нефти растет на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Она будет приемлемой для экспортеров нефти и нефтепродуктов. Со сменой поколений и приходом к власти молодого поколения в арабских странах ситуация на нефтяном рынке стала более предсказуемой. Если в ближневосточный конфликт будет вовлечен Иран — а такие опасения высказываются — он заблокирует Ормузский пролив, по которому транспортируется 20% экспортной нефти в мире.

Управленцы нового поколения имеют необходимое образование, полученное в лучших научно-образовательных учреждениях мира, очень хорошо разбираются в ценностях западного мира. При резком падении цен на нефть нефтедобывающие страны на площадке ОПЕК путем переговоров понижают добычу, тем самым регулируют стоимость продукта. Так, очередное решение об очередном сокращении по линии ОПЕК+ было принято на этой неделе.

Запланированные в трехлетнем российском бюджете доходы от экспорта углеводородного сырья будут получены без особых проблем, ведь падение цены нефти ниже 60 долларов за баррель делает нерентабельной добычу в многих странах мира. Необходимо учитывать, что американская валюта подвержена ежегодным инфляционным процессам, поэтому ОПЕК не допустит такой провал в ценовом сегменте.

Сейчас основными покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Турция. Другие страны — ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур тоже покупают ее и перепродают в страны Европы.

Заметим, что азиатские экономики растут на фоне рецессии в Европе. В 2023 году с января по сентябрь рост ВВП Китая составил 6,4%, Индии 7,6 %, поэтому спрос на углеводородное сырье будет только расти, а дисконт на российскую нефть сократится или вовсе исчезнет. Наш новый контрагент активно развивается, ему нужно больше энергоносителей, и он готов платить. Не случайно из-за возросшего экспорта российскому правительству пришлось ввести ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с 1 октября.

В ближайшем будущем сохранятся и нефтяные котировки, как элемент цивилизованной рыночной торговли сырьевыми товарами.