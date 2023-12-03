Рубль: стабильность до конца года
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает стабилизироваться, так как предыдущие позитивные факторы для укрепления уже отыграны: увеличение торгового баланса страны благодаря более высоким ценам на нефть, а также значительного объема продажи экспортной выручки. Теперь рынок ожидает следующих событий, которые могут повлиять на рубль.
Данные на прошлой неделе по ВВП РФ и промышленному производству также поддержали рубль.
При этом в декабре мы ожидаем снижение продажи валютной выручки экспортерами, так как основные продажи уже были совершены осенью.
Одним из важнейших событий для рубля в декабре будет очередное заседание Банка России, которое покажет дальнейший курс регулятора.
Мы также продолжаем следить за макростатистикой США и Европы. Пока данные свидетельствуют о том, что соотношение евро к доллару составит в ближайшее время 1,105-1,12, удерживаясь выше уровня 1,08-1,09.
Прогнозы
Доллар стабилизируется в коридоре ниже 90 рублей за доллар. При этом мы считаем, что верхняя граница коридора в декабре может достигнуть максимум 93-95 рублей за доллар.
Нижняя граница диапазона для евро, в свою очередь, — 95,5 рубля за евро. Европейская валюта не будет подниматься выше 100-102,5 рубля за евро до конца года.
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