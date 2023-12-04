В первый деловой день декабря курс рубля завершил неделю ослаблением по отношению к доллару и евро. Одной из ключевых причин стало снижение спроса на рублевую ликвидность после завершения сезона уплаты основной части налогов в ноябре. Также отмечен рост спроса на валюту среди населения и импортеров перед новогодними каникулами.

Еще одним фактором давления на рубль выступило падение цен на нефть. Баррель Brent подешевел на 1,6%, до $79,14. Инвесторы разочарованы итогами последней встречи ОПЕК+, которая не приняла решений по существенному сокращению добычи. Лишь некоторые участники пообещали дополнительные односторонние ограничения, которых эксперты считают недостаточными.

Сегодня утром, 4 декабря, Brent подешевел до $78,33, снизившись с 29 ноября на 5,5%. В последние дни объемы торгов были выше обычного. Их увеличение связываю с закрытием длинных позиций участниками рынка, которые переходят к продажам. Ближайшая поддержка по Brent находится на отметке $77,55. Ее пробитие откроет путь для новой волны распродаж с целевым уровнем в районе $74,55.

Что касается рубля, его ослабление в пятницу знаменует конец восходящего тренда, длившегося с октября. Преодоление отметки 90,3 рубля за доллар открыло путь к сопротивлению на уровне 92,5 рубля. Учитывая традиционную слабость рубля в декабре, последующий рост курса может достичь 94,5 рубля. Впрочем, принудительные продажи экспортной выручки по указу президента будут сдерживать резкое падение.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,74%, до 3142,29 п., индекс РТС — на 1,77%, до 1095,28 п. Поскольку был пробит минимум 3195,51 от 17 ноября, то сейчас на горизонте появился уровень 3125 п. После него падение индекса Мосбиржи ускорится до 3025 п. Это технический фактор, поэтому на фундаментальные факторы не стоит смотреть. Инвесторы фиксируют прибыль перед Новым годом, чтобы купить близким подарки.