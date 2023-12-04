Российский рынок акций завершал прошлую неделю слабо. Индекс МосБиржи снизился к 3130 п. и может продолжить спуск вниз и в начале текущей недели. Ближайшие важные поддержи расположены лишь в районе нижней границы боковика последних месяцев: на 2985-3020 п. Голубые фишки могут по-прежнему в среднем выглядеть сильнее акций второго и третьего эшелонов.

Негативный общерыночный сентимент связан как со снижением нефтяных цен, так и с общим ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП. На следующем заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ставку с текущего уровня 15%.

Стоимость тройской унции золота на прошлой неделе поднималась выше $2100, обновив тем самым исторически максимум. Ранее тренды роста в золоте с 2020 г. трижды останавливались около $2080, но в этот раз произошел пробой. Поддержку оказывает снижение доходностей по американским гособлигациям.

В этих условиях устойчивей рынка могут выглядеть акции Полюса Polymetal, Селигдара и ЮГК.