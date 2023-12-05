Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром отступают на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 78,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, а также выступления представителей ЕЦБ и ФРС США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 3 114 пунктов. Несмотря на стабилизацию рынка энергоносителей, давление на российские акции в ходе сегодняшней сессии может сохраниться, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит снижение и уйдет в район 3 100 пунктов. Кроме уровней в ценах на нефть, дополнительное давление на наш рынок может оказать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на внешних площадках. При этом сдерживать продажи в российских акциях будет ослабление национальной валюты.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль существенно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,7%, торгуясь в районе 91,6 и 12,82 рубля соответственно, евро растет на 0,8%, поднявшись до 99,3 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам на текущих уровнях. В частности, этому может способствовать некоторая активизация экспортеров в рамках продаж валюты, которые могут оценить текущие уровни, как интересные для реализации валютной выручки. Данный фактор сдержит ослабление национальной валюты. Однако, учитывая текущие уровни в ценах на нефть рублю будет сложено перейти к восстановлению. В сложившихся обстоятельствах ожидаем удержание парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 — 95 рублей.