Индекс МосБиржи упал на 2,4% на повышенных оборотах. Почти все бумаги в его составе завершали сессию в минусе. Давление оказывает снижение сырьевых цен. При этом по-прежнему сильнее рынка падают акции средней и малой капитализации, а голубые фишки — в среднем выглядят чуть устойчивей. Индекс МосБиржи приближается к нижней границе боковика последних месяцев. Она расположена около 2985-3020 п. и выступает зоной технической поддержки.

За ноябрь число частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 700 тыс. человек до 29,2 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%. Также представлена обновленная структура Народного портфеля — списка из топ-10 наиболее популярных бумаг среди инвесторов. Доля акций Сбербанка за месяц выросла на 1,2 п.п. до 37,4%, доля Норникеля — на 0,4 п.п. до 6,9%. Снизился вес Газпрома до 15,5% с 16,2%.

На фоне уверенного роста индекса доллара (DXY) в последние дни вчера мы увидели обновление двухлетних минимумов по индексу Bloomberg Commodity, который отражает динамику более 20 биржевых товаров. Кроме того, пятую сессию подряд снижается нефть. Фьючерсы Brent упали в среду еще на 3,5% и опустились к $74, оказывая давление на весь российский рынок акций в целом.