На фондовом рынке буквально парад IPO, и это делает инвестиционное меню инвесторов разнообразнее, что очень хорошо для диверсификации портфелей.

Например, стала торговаться первая компания в отрасли fashion — Henderson и, хотя дебют был не самым удачным для инвесторов, так как акции упали после IPO, не исключено, что в будущем эта компания проявит себя с лучшей стороны на фоне импортозамещения западных брендов. Начиная с 2016 года, компания растёт быстрее рынка, что позволяет показывать высокие темпы роста выручки. За 2022 год выручка выросла на 30,5% год к году, за первое полугодие 2023 года на 32%.

Нашумевшее IPO технологической компании "Астра" (переподписка оказалась в 20 раз больше предложения компании) прошло на ура и это не удивительно — компания является лидером в инфраструктурном программном обеспечении, ее выручка выросла в 2,5 раза в 2022 году относительно показателя 2021 года. "Совкомбанк", который сейчас проводит IPO, делает ставку прежде всего на розничных инвесторов, пытаясь обеспечить высокую торговую активность на рынке своих акций в будущем. Акций частных банков на рынке сейчас катастрофически не хватает, хотя финансовый сектор может показать рекордную прибыль в этом году и в нем активно развивается технологическая составляющая, повышающая оценку.

Недавно завершилось успехом размещение золотодобывающей компании "Южуралзолото". Это первое размещение золотодобывающей компании на Мосбирже за 15 лет. Как известно, акции золотодобывающих компаний — хорошая альтернатива инвестициям в золото, цены на которые на подъёме из-за напряженной геополитической ситуации в мире и покупок желтого металла мировыми центральными банками. Сильный спрос позволил повысить цену сделки до 7 миллиардов рублей. По словам компании, половина книги —долгосрочные институциональные инвесторы, это даёт надежду на рост стоимости в длительном временном горизонте. Компания "Южуралзолото" много инвестирует в новые проекты, благодаря чему добыча золота в ближайшие годы будет расти. К 2026 году компания планирует нарастить объём производства на 60%.

Еще одно ожидаемое IPO — размещение "Мосгорломбарда", первого представителя индустрии на фондовом рынке, причём являющегося цифровой компанией с перспективой кратного роста финансовых показателей в период до 2027 года. Маржинальность по EBITDA составляет 45%. Оценка, проведённая независимыми финансовыми экспертами, составляет 9,852 млрд руб. Емкость рынка ломбардов составляет 50-60 млрд руб. и количество игроков сокращается в силу консолидации. Ломбардный бизнес при правильном операционном управлении вполне можно назвать безрисковым. "Мосгорломбард" имеет качественный кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB-, "Мосгорломбардом" размещено 3 выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и 4 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 1,7 млрд руб. Компания планирует выплачивать дивиденды, начиная с результатов 2024 года. Размер дивидендов предполагается от 25 до 50% от чистой прибыли. Полученные от IPO средства "Мосгорломбард" планирует потратить на развитие, в том числе наращивание розничной сети.

Всего же на IPO в ближайшее время могут выйти 10-15 новых компаний. Откуда такой бум? Во-первых, ставки по банковским кредитам сейчас баснословно высоки и выгоднее привлекать акционерный капитал. Во-вторых, акции с публичной оценкой можно использовать в сделках по слияниям и поглощениям как валюту. В-третьих, увеличивается лояльность клиентской базы и снижаются репутационные риски. Но санкции внесли свою лепту в новые IPO, размеры размещения относительно небольшие и, как правило, не превышают 10 млрд руб. с тем, чтобы их могла переварить российская розница. Пока все анонсированные сделки завершаются успешно для эмитентов, есть основания предполагать, что этот тренд сохранится и в начале 2024 года.