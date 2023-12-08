На прошлой неделе прошло заседание ОПЕК+, по итогам которого было принято решение продлить обязательства стран — участниц организации по добровольному сокращению добычи нефти. Соглашение будет действовать до конца марта 2024 года, добыча нефти должна быть снижена на 2,2 млн баррелей в сутки от запланированного на 2024 года объема.

В реальности никаких серьезных ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ принято не было. В упомянутые 2,2 млн баррелей уже включено существующее снижение добычи со стороны Саудовской Аравии (1 млн баррелей в сутки) и со стороны России (0,5 млн баррелей в сутки). Оставшийся объем — 0,7 млн баррелей — распределится между другими арабскими странами, такими как Ирак, ОАЭ и Кувейт. Фактически ОПЕК+ заняла выжидательную позицию.

Стоит отметить, что встреча участников ОПЕК+ состоялась с небольшой задержкой, что говорит о некотором разладе внутри организации. По информации СМИ, с дополнительным сокращением добычи нефти были не согласны Ангола, Конго и Нигерия. В июне 2023 года эти страны уже пошли на сокращение квот на добычу в 2024 году. Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы данные Управления энергетической информацией (EIA) США, которые показали рекордный уровень добычи нефти американскими компаниями. В среднем в сентябре нефтяники США добывали 13,24 млн баррелей в сутки, что выше августовского максимума. На этом фоне рынок нефти отреагировал негативно: стоимость Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель.

В следующем году основным риском для нефтяного рынка являются возможные разногласия участников ОПЕК+. Существенный объем добровольного ограничения добычи приходится на крупнейшие добывающие страны. Вопрос в том, сократят ли добычу Саудовская Аравия или Россия еще больше, если того потребует ситуация.

В первой половине 2024 года, судя по прогнозам, рынок нефти будет находиться в равновесии, каких-либо искажений баланса между спросом и предложением быть не должно. Поддержать цены на нефть может рост мировой экономики: ситуация в США пока что развивается в рамках сценария "мягкой посадки", Китай пытается сместить фокус роста на внутреннее потребление (оперативные данные дают робкую надежду на то, что это принесет результаты). Также стоит учитывать, что добыча нефти в США уже бьет рекорды (дальше наращивать добычу будет проблематично), при этом количество действующих нефтяных вышек в стране сокращается: с начала года было закрыто 120 вышек. Поэтому даже небольшое увеличение спроса на нефть может заметно повлиять на ее стоимость на глобальном рынке.