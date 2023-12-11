МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В пятницу, 8 декабря, российский рубль продемонстрировал незначительное укрепление к доллару и евро после ослабления в первой половине недели. Курс доллара снизился на 0,22% до 91,89 рубля, евро — на 0,80% до 98,64 рубля. Однако по итогам пяти дней рубль закрылся в минусе из-за завершения налогового периода и роста спроса на валюту.

У рубля сохраняются факторы поддержки в виде жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и обязательной продажи части экспортной выручки, а также ожиданий повышения регулятором ставки. Возможно, перед выходными экспортеры реализовывали накопившиеся валютные резервы. Вместе с тем существенного укрепления рубля до конца года ожидать не стоит.

Мировые цены на нефть марки Brent выросли на 2,14% до $75,95 за баррель, несмотря на укрепление доллара. Рост поддержала макроэкономическая статистика из США, снизившая опасения замедления экономики.

Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в ноябре составило 199 тысяч по сравнению с прогнозом в 180 тысяч. Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,7% против ожиданий в 3,9%. Также выше прогнозов оказался показатель роста почасовой заработной платы. Кроме того, опубликованные в пятницу данные Мичиганского университета продемонстрировали значительное улучшение потребительских настроений после четырех месяцев спада. Данные усилили "ястребиные" настроения в ФРС в отношении еще одного повышения процентных ставок.

Активных покупок рубля пока не наблюдается, его динамика будет зависеть от глобального рыночного настроения на других рынках. Внимание инвесторов приковано к предстоящим заседаниям ФРС США и ЦБ РФ на этой неделе. Ожидается сохранение ставок в США и повышение в России до 16% годовых.

Торги на Московской бирже начались с роста для рублевых пар. Курс доллара вернулся к отметке 92,18 рубля. Поддержка для доллара находится на уровне 90,50 рубля. Следовательно, текущий диапазон торгов составляет от 90,50 до 92,70 рубля. Пробой верхней границы этого диапазона может привести к движению к уровню 93,70 рубля за доллар. Рынок стремится найти равновесие перед наступающими новогодними праздниками.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3079,99 пункта. Индекс РТС — на 0,29%, до 1054,28 пугкта. Индекс Мосбиржи пытается развить восходящее движение, но пока это все неудачные попытки в коррекционной фазе. Активность покупателей перед новогодними каникулами остается низкой. По индексу IMOEX сохраняется цель на уровне 3020 пунктов.