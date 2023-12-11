Снижение остановилось
Российский рынок акций по итогам прошлой недели снизился, но в пятницу волна распродаж уже прекратилась. На фоне отскока цен на нефть индекс МосБиржи консолидировался около 3080 п. Лучше рынка выглядели акции нефтяного сектора. По-прежнему актуален широкий боковик, в котором рынок может остаться до конца года.
Можно отметить спад торговой активности. Обороты на предыдущей сессии снизились до 40 млрд руб. Вероятность сохранения невысоких объемов торгов в ближайшие сессии высокая, особенно с учетом фактора сезонности декабря.
На предстоящей неделе центральным событием станет заседание ЦБ РФ в пятницу. Согласно оценкам большинства аналитиков, регулятор может поднять ключевую ставку с 15% до 16%.
На этой неделе на Московской бирже появится два новых эмитента акций. В четверг ожидается начало торгов бумагами Мосгорломбарда под тикером MGKL. А в пятницу планируется старт торгов акциями Совкомбанка с тикером SVCB. В рамках IPO банк может привлечь около 10 млрд руб.
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