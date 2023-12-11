Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,7%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 76,4 доллара за баррель. Основным событием для мировых рынков на предстоящей неделе станет заседание ФРС США, которое состоится в среду. Ожидается, что американский регулятор сохранит ставку на уровне 5,5%, а внимание инвесторов привлекут комментарии, сопутствующие данному решению, в которых участники торгов будут искать намеки на возможных дальнейшие шаги в рамках денежно-кредитной политики в Штатах. За день до этого в США выйдет статистика по инфляции, которая может заставить инвесторов пересмотреть ожидания относительно решения регулятора, что будет способствовать росту волатильности и может стимулировать направленное движение мировых рынков. В четверг состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые также могут оказать существенное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам. Плюс к этому выделим публикацию статистики по розничным продажам в Штатах, а также предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Из внутрироссийских событий отметим заседание ЦБ РФ, которое пройдет в пятницу и на котором регулятор может продолжить цикл повышения ставки.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив неделю в районе 3 080 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладание покупок в российских акциях. Улучшение отношения инвесторов на мировых фондовых площадках и восстановление цен на нефть поддержать российский рынок и будут способствовать его подъему. На таком фоне к концу торгов индекс Мосбиржи может подняться в районе 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.25 мск доллар и юань теряют 0,2% и 0,3%, отступив до 91,7 и 12,75 рубля соответственно, евро, напротив, подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 98,8 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля развить тенденцию предыдущих торговых дней, продолжив волну восстановления. Этому способствует закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 75 долларов за баррель, а также ожидание пятничного заседания ЦБ РФ, на котором возможно очередное ужесточение денежно-кредитной политики. Плюс к этому, поддержку национальной валюте может оказать активизация реализации валютной выручки экспортерами. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль к концу сессии может отступить в район 91,3 — 91,5 рубля.