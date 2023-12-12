Индекс МосБиржи потерял 2% на старте недели, снижаясь на протяжении всей сессии понедельника. Объемы торгов на волне распродаж подскочили в два раза относительно пятницы. Под давлением были почти все голубые фишки за исключением акций Газпрома, подскочивших на 2%. Сильнее остальных упал отраслевой индекс IT-сектора, потерявший около 5%.

Новых негативных драйверов, которые бы спровоцировали импульс снижения по российскому рынку акций, не появлялось. Наоборот, цены на нефть были стабильны, а ключевые мировые фондовые площадки росли. Негативное влияние могло оказать снижение курса USD/RUB на 1,3%, однако нельзя сказать, что бумаги экспортеров и сырьевиков выглядели хуже, чем акции компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Индекс МосБиржи приближается к нижней границе боковика, в котором рынок консолидируется пятый месяц подряд. Ключевой уровень — это отметка 2985 п. Если вдруг она будет пройдена, то импульс снижения может усилиться и продолжиться до 2940 п., где расположена нижняя граница годового растущего тренда.