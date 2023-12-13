Настроения на мировых рынках утром среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключением выступает рынок Японии, поднявшийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром прибавляют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после обновления многомесячных минимумов во вторник, утром теряет 0,4%, торгуясь чуть ниже 73 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим заседание ФРС США, по итогам которого рынки ожидают сохранения ставки американским регулятором на уровне 5,5%. Также отметим публикацию данных по промпроизводству в Еврозоне и индекса цен производителей и запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 020 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж на российском рынке. Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в середину диапазона 70 — 75 долларов за баррель, будет оказывать давление на российские акции и способствовать продолжению негативной динамики. В результате, индекс Мосбиржи в ходе торгов может отступить ниже отметки в 3 000 пунктов.

Несмотря на ухудшение ситуации в ценах на нефть, сегодня утром рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро теряют порядка 0,2%, торгуясь в районе 89,8 и 97 рублей соответственно, юань снижается на 0,3%, отступив до 12,49 рубля. Отметим, что в ходе торгов национальная валюта может попытаться продолжить тенденцию к укреплению, что позволит паре доллар/рубль закрепиться в диапазоне 75 — 80 рублей. Этому способствует ожидание заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором регулятор может вновь поднять ставку, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом ухудшение ситуации в ценах на нефть выступит сдерживающим фактором для укрепления рубля.