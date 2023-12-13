Отскок и снова вниз?
Индекс МосБиржи сходил ниже 3000 п., после чего начался технический отскок. В районе 2985-3000 п. проходит нижняя граница широкого бокового коридора, в котором рынок торгуется уже пятый месяц подряд, так что выкуп вчерашней просадки от этих рубежей выглядит стандартным явлением.
В то же время важно отметить, что общий фон пока остается сдержанным, так что риски повторного спуска ниже 3000 п. остаются повышенными. Так, вчера во второй половине сессии индекс уже откатился после отскока с 3045 до 3020 на фоне слабой динамики цен на нефть и укрепления рубля.
Индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику более 20 биржевых сырьевых товаров, вчера опустился на минимальные значения за два года. Цены на фьючерсы Brent упали на 3,5% к $73. Ближайшим ориентиром выступает область $71-72. Цены на газ в Европе потеряли еще более 4% и сейчас уже торгуются ниже $390 за тыс. куб. м.
Учитывая отсутствие ослабления рубля при такой динамике commodities, складывается неблагоприятный фон для акций российских экспортеров и сырьевиков.
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