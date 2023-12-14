МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду повторно опускался к 3000 пунктам, после чего снова последовал отскок наверх. Подъем не сопровождался высокими объемами торгов, так что можно отметить, что это не эффект от притока новых покупателей, а лишь остановка масштабных распродаж, наблюдаемых в предыдущие две сессии. Лучше рынка выглядят акции транспортного и IT-сектора, которые традиционно торгуются с высоким коэффициентом Бета.

Росстат опубликовал цифры по недельной инфляции в России. С 5 по 11 декабря индекс потребительских цен вырос на 0,2%, ускорившись с предыдущего значения +0,12%. В годовом выражении цифры могут подойти к верхней границе прогноза ЦБ РФ в 7,5% или даже превысить его. В результате рынок вчера получил еще один сигнал в пользу ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании. Банк России может поднять ключевую ставку с 15% до 16-17%. Негативно для акций и облигаций.

По итогам заседания ФРС США регулятор принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 5,25-5,50%. При этом центробанк дал сигнал о том, что цикл ужесточения ДКП завершен. В 2024 г. в базовом сценарии челны Комитета по открытым рынкам ожидают три снижения ставки, в 2025 году — еще четыре. Индекс доллара на этом фоне снизился, что спровоцировало уверенный рост ключевых мировых индексов. Американский промышленный Dow Jones поднялся до новых исторических максимумов. Отскок прошел на рынке нефти, газа и в драгметаллах.

Общий фон для российского рынка акций складывается положительным. Есть шансы на продолжение локальной волны роста индекса Мосбиржи. Ключевой уровень поддержки расположен около 2985-3000 пунктов. Он отделяет рынок от спуска к нижней границе годового растущего тренда на 2940-2945 пунктов. Сегодня такой сценарий при стабильном фоне маловероятен.