МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В среду, 13 декабря, рубль продемонстрировал смешанную динамику на фоне ослабления доллара после решения ФРС США и подорожания нефти. Курс доллара вырос на 0,02% до 90,01 рубля, евро подешевел на 0,17% до 97,05 рубля, юань — на 0,15%, до 12,51.

На открытии утренних торгов наблюдалось укрепление рубля, однако затем он ослабился до 89,93 рубля за доллар и держался на этом уровне до закрытия вечерней сессии. Внутридневной минимум был зафиксирован на отметке 89,57 рубля. Ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ и продажа валютной выручки экспортерами поддерживают рубль на протяжении нескольких дней. Кроме того, индекс доллара обвалился после решения ФРС и комментариев Пауэлла, что также благоприятно для рубля.

Решение ФРС США не стало сюрпризом — ставка оставлена в диапазоне 5,25-5,5%. Однако прогноз трех снижений ставки в 2024 году на 0,75 п.п. оказал давление на доллар. Инфляционные ожидания снижены до 2,4% в 2024 году с возвращением к цели в 2% к 2026 году. Падение индекса доллара.

Цены на нефть в среду выросли на фоне сокращения запасов в США согласно отчету Минэнерго. Brent подорожал на 1,75% до $74,66 за баррель. В ходе азиатской сессии отмечалась коррекция до $72,26 с последующим восстановлением до $74,38. Давление на цены продолжают оказывать опасения замедления мировой экономики, несмотря на сохранение прогноза спроса от ОПЕК.

На открытии торгов 14 декабря наблюдается дальнейшее ослабление доллара на фоне ожиданий смягчения политики ФРС в 2024 году. Давление на нефтяные котировки сохраняется, Brent торгуется на уровне $74,43. Для разворота восходящего тренда по нефти необходимо преодолеть сопротивление на отметке $76,65. При сохранении слабости доллара есть шансы вернуться к $80 за баррель в ближайшее время.

Рубль укрепился до 89,39, индекс доллара опустился до 102,74 пункта. Наблюдаем за уровнем 89,35 рубля и ждем решения ЦБ России. После 89,35 рубля цена устремится к уровню 88,60 рубля. Сегодня в центре внимания — заседания ЕЦБ и Банка Англии, а также прямая линия с Владимиром Путиным. В этом году большая пресс-конференция президента объединена с традиционной прямой линией.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,41%, до 3032,22 пункта, индекс РТС — на 0,63%, до 1062,67 пункта. Поддержка 3020 устояла. Рынок взял паузу после 14 дней падения на 6,6%. Отскок был слабым на фоне повышения цен на нефть, поэтому все еще сохраняются риски уйти ниже 3000 пунктов. Если индекс закроет день выше 3070 пунктов, то на время придется отказаться от идеи пробоя 3020 пунктов.