В четверг, 14 декабря, рубль продемонстрировал смешанную динамику на фоне ослабления доллара и укрепления евро. Ослабление доллара произошло после заседания ФРС США, которое указало на возможное смягчение политики в будущем. Евро подорожал после решения ЕЦБ сохранить процентные ставки на прежнем уровне и отказаться от дальнейшего смягчения политики. В результате пара доллар/рубль снизилась на 0,15% до 89,87 руб., евро/рубль упала на 1,8% до 98,80 руб., юань ослаб по отношению к рублю на 1,16%, опустившись до отметки 12,65 руб.

ЕЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,5%, ставку по депозитам — 4%, ставку по маржинальным кредитам — 4,75%. Президент ЕЦБ Лагард заявила, что регулятор не рассматривает сценарий снижения ставок в ближайшее время. Это усилило евро и заставило трейдеров отказаться от игры в ожиданиях понижения ставок в еврозоне.

На рубль также повлияли ожидания решения ЦБ РФ по ставкам и заявления Путина в ходе "Прямой линии". Путин отметил временный характер требований по возврату экспортной выручки. Он предположил, что инфляция по итогам года составит 7,5-8%, и заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для ее сдерживания.

В четверг стоимость нефти марки Brent выросла на 2,65%, до $76,64 на фоне оптимистичного прогноза МЭА, предсказавшего рост потребления нефти в 2024 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне восстановления мировой экономики. Также поддержку ценам оказывает ослабление доллара из-за мягкой позиции ФРС. Индекс доллара опустился к минимумам за 4 месяца.

Позитивная динамика в экономике Китая также является фактором роста цен на нефть, поскольку страна импортирует значительные объемы энергоносителей. Данные за ноябрь продемонстрировали улучшение промпроизводства и розничной торговли, несмотря на некоторое несоответствие прогнозам.

Индекс доллара продолжил падение на фоне роста евро после решения ЕЦБ. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1,1009. В индексе доли евро и еврозоны составляют 57%. Соответственно ослабление доллара положительно сказывается на стоимости нефти.

В пятницу утром Brent торгуется на уровне $76,98 за баррель. Цена пробила локальный максимум 12 декабря, что может привести к привлечению новых покупателей. Для продолжения восходящей динамики необходимо закрытие выше $79 в ближайшие 2-3 дня.

На открытии торгов в России рубль немного ослабился против доллара. В центре внимания заседание ЦБ России. Ожидаю повышения ключевой ставки до 16% годовых. При сохранении слабости доллара и роста нефтяных котировок возможна проверка уровня поддержки пары доллар/рубль в районе 89,35 руб. Сопротивление находится на отметке 90,35 руб.

Индекс Мосбиржи 0,77%, до 3008,84 п., индекс РТС — на 0,68%, до 1055,45 п. Индекс Мосбиржи опускался до 3005,94 п. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям перед новогодними каникулами. Уровень 3020 выступал ключевой поддержкой. Минимум 2288 от 22 сентября может остановить падение, но маловероятно. Ценовая модель на дневном периоде указывает обвал индекса до зоны 2800 — 2810. Чисто технический фактор. А поскольку на рынке пугливые розничные игроки, то они своими руками обвалят рынок. В России же умудрились вызвать панику среди населения и поднять цены на яйца до 200 руб. за десяток в отдельных регионах. На рынке примерно все также работает.