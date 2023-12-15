Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема днем ранее, подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в рамках волны восстановления, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 76,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Из внутренних событий отметим заседаний российского Центробанка, на котором регулятор может продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики и поднять ставку на 100 б.п.

Сегодня российский рынок открылся снижением котировок, а индекс Мосбиржи в первые минуты потерял 1,5% отступив в район 2 965 пунктов. Существенный вклад в негативную динамику внесли акции Лукойла, в которых прошла отсечка на получение дивидендов, что привело к образованию "дивидендного гэпа". При этом внешний фон в ходе торгов может способствовать восстановлению нашего рынка. В частности, поддержку российским акциям оказывает существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей и возвращение ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 75 — 80 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что в рамках пятницы индекс Мосбиржи может отыграть часть утренних потерь, поднявшись в район 2 980 — 3 000 пунктов. При этом, на наш взгляд, подъем регулятором ставки на 100 б.п. уже заложен в котировки российских акций и не окажет существенного влияния на их динамику.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 10.05 мск доллар и евро потеряли 0,2%, отступив в район 89,7 и 98,6 рубля соответственно, юань потерял 0,4%, снизившись до 12,61 рубля. В ходе сессии ожидаем продолжения тенденции к укреплению национальной валюты, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и возможное продолжение ужесточения денежно-кредитной политики со стороны российского регулятора. Это приведет к полноценному закреплению пары доллар/рубль в диапазоне 85 — 90 рублей, а по итогам дня американская валюта может сделать существенный шаг к середине этого диапазона.