Центробанк ожидаемо поднял ставку на 100 процентных пунктов. Попробуем разобраться, что это значит для потребителей и инвестиций.

Инвестиции

Цены корпоративных облигаций и коротких ОФЗ окажутся под давлением. Возможно дальнейшее негативное влияние на рынок акций, поскольку ключевая смещает ожидаемый уровень дивидендной доходности вверх. Кроме того, средства частных инвесторов могут начать мигрировать с рынка ценных бумаг в более простой, понятный и низкорисковый инструмент- депозиты. Это же относится к более сложным инструментам — ПИФ и другим формам инвестиций. Конечно, могут скорректироваться вверх и ставки по розничным и корпоративным кредитам, однако импульс удорожания не будет значительным. Вообще, «умеренность» решения свидетельствует о достижении или близости верхней точки цикла повышения ставок. Однако говорить об этом уверенно можно будет лишь по прошествии 1-1,5 месяцев.

Когда ставки упадут?

Начнем с основ. Процентные ставки на финансовом рынке жестко привязаны к ключевой ставке через инструменты поддержания или абсорбирования ликвидности. Говоря простым языком, банки, когда им не хватает денег для исполнения текущих платежей, могут обратиться в центральный банк за краткосрочным займом. Ставки по такому займу обычно равны ключевой ставке плюс дополнительно 0,5-1,5% годовых. По этой причине и на межбанковском рынке ставки также зависят от ключевой, и обычно межбанковские кредиты стоят немного дешевле (ведь если было бы дороже, то лучше обратиться прямо в центральный банк).

Принято говорить, что центральный банк — кредитор последней инстанции, то есть ликвидные средства можно получить в центральном банке, даже если это невозможно сделать на рынке никаким иным способом (конечно, выполняя определенные условия). Может произойти ситуация, когда денег в экономике образуется очень много, например, в результате значительных бюджетных трат. Но порог снижения ставки даже в этом случае также ограничен ставкой (связанной с ключевой) под которую центральный банк принимает деньги от коммерческих банков в депозиты.

Ни один банк не будет размещать средства ниже этой ставки — ведь риск контрагента в лице центрального банка самый низкий. Это длинная прелюдия написана для того, чтобы было ясно: без решения центрального банка по ключевой ставке розничные ставки на рынке вниз не пойдут!

Вопрос звучит иначе: когда центральный банк снизит ключевую ставку? Ответ, на первый взгляд, прост: тогда, когда увидит устойчивое снижение инфляции, сопровождающееся снижением инфляционных ожиданий населения и производителей товаров и услуг. Когда же начнется снижение инфляции? Тогда, когда объемы производства будут соответствовать спросу (даже растущему). Сейчас центральный банк не видит возможности в экономике быстро нарастить производство товаров и услуг по ряду причин. Это, например, нехватка рабочих рук и рост зарплат. Это также импульс вздорожания после снижения курса рубля. Это, в том числе, сезонный фактор удорожания плодоовощной продукции. И, наконец, должны сработать прежние решения по увеличению ключевой ставки. Ведь эта мера направлена на балансировку спроса населения. Часть прироста спроса формируется за счет потребительского кредитования. Высокие ставки ограничат эту активность. Дополнительно, если часть средств уйдет в сбережения под воздействием растущих ставок, то рост цен замедлится и тогда можно будет начать осторожное снижение ставок. Уже сейчас темпы роста депозитов достигли 19%. Кроме того, в течение года-двух прогнозируется снижение «бюджетного импульса», благодаря чему идет значительный рост зарплат в экономике, а, значит, и рост спроса. Эти факторы должны сработать в течение 2-3 кварталов. Таким образом, к началу лета сложатся условия для торможения инфляции. Тогда и следует ждать начала снижения ставок. Полностью ставки выйдут на устойчиво низкий уровень не ранее середины 2025 года.

Почему кредиты при высокой ставке выгодны?

Ответ на вопрос: «Стоит ли сейчас брать кредиты?» лишь на первый взгляд однозначен. Конечно, нет, ведь ставки на локальном максимуме и когда-то обязательно пойдут вниз. Но представим себе следующую ситуацию. Вы давно хотели купить новый холодильник и откладывали деньги на эту покупку. То есть значительная часть суммы (80%) у вас уже есть, а в магазине объявили новогоднюю акцию — скидка 10% на модель этого года. Холодильники служат по десять лет и устаревают очень медленно. И в этом случае кредит надо брать, ведь проценты придутся лишь на 10% от всей цены (недостающие 20% минус скидка 10%), и даже если ставка 20% годовых, то удорожание за год пользования кредитом составит всего 2% от стоимости холодильника. Вы в выигрыше минимум на 8% и это благодаря «дорогому» кредиту!

Аналогичная ситуация с автокредитами. Автопроизводители охотно идут на субсидирование ставки при покупке отдельных категорий машин, которые медленно распродаются. Ищите такие предложения и ставка может оказаться в два раза ниже рынка. Но и тут лучше иметь в запасе большую часть стоимости будущей покупки. Если же покупка не дорогостоящая (кофемашина, например), то можно обойтись средствами с кредитной карты. Если вы уложитесь в так называемый грейс-период (беспроцентный), то ставкой можете даже не интересоваться — ее к вашему займу не применят.

Отдельный случай — ипотека. Тут каждый процент означает очень значительное удорожание покупки. Но и здесь работает правило: если у вас основная часть суммы на покупку на руках, то удорожание незначительно. Но что делать, если на руках минимум — всего 20% от стоимости? Тут надо взвесить все составляющие решения. Насколько жизненно необходима жилплощадь и каковы будут процентные затраты по сравнению с обычной арендой? Каковы темпы роста стоимости приобретаемой недвижимости? И наконец, финальный вопрос — как долго сохранятся высокие ставки? Потому что даже в этом случае имеет смысл взять кредит и закрепить решение своей жилищной проблемы. А со снижением ставки можно будет рефинансировать покупку, то есть взять кредит на условиях более низкой ставки и уменьшить переплату. Тем более, за этот период вы уже выплатите часть долга и покажете себя дисциплинированным заемщиком.

Но в любом случае работают два основных правила. Первое: постарайтесь иметь средства на большую часть стоимости покупки, чтобы снизить сумму кредита. Второе: оцените свою способность обслуживать будущий кредит, то есть насколько много у вас остается свободных средств от зарплаты после всех необходимых расходов и насколько надежна ваша работа как постоянный источник доходов. Уяснив для себя ответы на эти вопросы — смело идите в банк!