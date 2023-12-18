В пятницу, 15 декабря, российский рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным мировым валютам. В первой половине дня национальная валюта укреплялась к доллару США на фоне ожиданий решения Центробанка РФ по ключевой ставке. Однако после объявления регулятором повышения ставки до 16% годовых рубль несколько ослаб, а затем продолжил дешеветь на общем фоне укрепления доллара. Итогом торгов стал рост доллара на 0,45% до 90,27 рубля. Курс евро снизился на 0,18% до 98,62 рубля, юаня — на 0,09% до 12,64 рубля.

Решение ЦБ повысить ставку на 100 б.п. было продиктовано ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий и более высокими, чем ожидалось, темпами экономического роста. Регулятор намерен сдержать инфляцию на уровне 4% в 2024 году и готов принять дополнительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики.

Цены на нефть в течение дня также показывали разнонаправленную динамику. На открытии торгов в США стоимость барреля опустилась ниже 75 долларов из-за укрепления индекса доллара. Однако затем последовал рост на фоне комментариев ФРС о том, что регулятор пока даже не рассматривает сценарий снижения ставок.

К закрытию торгов 15 декабря цена на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до 76,82 доллара за баррель. В ходе азиатской сессии 18 декабря баррель стоит 76,83 доллара. Дальнейший рост цен сдерживается укреплением доллара США. Ожидается снижение ликвидности к концу недели перед рождественскими праздниками. На этом фоне может повыситься волатильность. По техническому анализу сохраняется высокая вероятность роста до 78,65 долларов.

На открытии торгов в понедельник российский рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара поднимался до 90,49 рубля. вернувшись к 90,20 рублей. В случае сохранения текущих тенденций возможно дальнейшее укрепление доллара до 91,8 рубля к концу недели. Если покупатели не смогут защитить уровень 89,40 руб., то рубль быстро отвоюет территорию до 88,40 руб. Курс евро может колебаться в диапазоне 97,25-101 рубль, юаня — 12,4-12,75 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос до 0,83%, до 3033,89 п., индекс РТС — на 0,49%, до 1060,94 п. Значение индекса IMOEX опять закрепилось выше отметки 3020 п., что положительно для российского фондового рынка. Если он сможет остаться выше него в течение двух торговых дней, то придется пересмотреть сценарий на снижение. На прошлой неделе курс снижался до 2959,29 п. Пока продавцы доминируют, сохранятся риски уйти ниже 3000. п.