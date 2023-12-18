Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в пятницу, сегодня утром прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,6%, торгуясь в районе 77 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне и Великобритании, индексы доверия потребителей, расходов на личное потребление и заказов на товары длительного пользования, а также блок данных по рынку жилья в США. При этом к концу недели возможно снижение активности инвесторов. В преддверии католического Рождества и новогодних праздников часть участников торгов может уйти на длительные каникулы, взяв паузу в принятии инвестиционных решений и отложив пересмотр портфелей на начало следующего года.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, поднявшись до 3 034 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок на нашем рынке. Основным фактором здесь выступить дальнейшее восстановление рынка энергоносителей и выход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в середину диапазона 75 — 80 долларов за баррель, что поддержит российские акции. В результате, к окончанию сессии индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 3 050 — 3 070 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так. к 9.05 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,05%, в результате чего они торгуются в районе 90,3, 98,6 и 12,65 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток роста рубля. В преддверии пика налоговых выплат, приходящего следующий понедельник, возможен рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Плюс к этому, национальную валюту поддержит улучшение ситуации в ценах на нефть. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может вновь отступить ниже 90 рублей за единицу американской валюты.