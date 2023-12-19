МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В понедельник, 18 декабря, рубль завершил торговую сессию в плюсе. В течение дня курс российской валюты колебался в ограниченных диапазонах, однако незадолго до закрытия торгов вышел в плюс, получив поддержку от роста цен на нефть. В итоге доллар снизился к рублю на 0,24% до 90,05 рубля, евро подешевел на 0,19% до 98,44 рубля, юань ослаб к российской валюте на 0,37%, стоимость пары составила 12,59 рубля.

Основным фактором укрепления российской валюты стало подорожание нефти марки Brent. Ее цена выросла на 1,24% до 78,01 доллара за баррель на фоне опасений перебоев с поставками из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море. Также свою роль сыграла возможная продажа валютной выручки экспортерами.

В паре доллар/рубль максимальные объемы торгов пришлись на отметку 90,35 рубля против дневного пика в 90,76 рубля. К закрытию доллар откатился до 89,79 рубля. Спрос на американскую валюту превышал ее предложение. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказало решение России о расширении сокращения добычи еще на 50 тысяч баррелей в сутки.

На торгах во вторник, 19 декабря, баррель Brent торгуется на отметке 78 долларов. Торги на Мосбирже стартовали ростом по рублевым парам. Нефть скорректировалась немного вниз после повышения накануне. Индекс доллара торгуется в районе 102,18 пункта. По нему видится продолжение роста до уровня 102,40 пункта. Исходя из этого, выделяю торговый коридор для пары доллар-рубль сегодня в диапазоне 89,50 — 91,00 руб.

По предварительным оценкам, доходы федерального бюджета России в 2023 году превысят 28,7 триллиона рублей, что выше заложенного в планах уровня. В январе-ноябре 2022 года доходы составили почти 26 триллионов. По словам главы Минфина Силуанова, темпы экономического роста позволяют говорить об увеличении доходов бюджета относительно первоначального прогноза. Эти данные позитивны для рубля, однако в конце года оптимальным сценарием представляется его консолидация около отметки 90 за доллар. Сопротивлением для доллара является уровень 93,55 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,40%, до 3076,26, индекс РТС — на 1,40%, до 1075,50 пункта. Рост индекса продолжился после отскока, что снизило риски уйти ниже 3000. Лучшими вчера были сектора потребительского сектора и транспорта. Теперь перед покупателями новый вызов — взять уровень 3100 пунктов. Следим за уровнем 3050 пунктов — важная поддержка. Если не устоит, значит пойдем закрывать вчерашний гэп и вновь возрастут риски возвращения к уровню 3000 пунктов. Больше склоняюсь к боковому движению в диапазоне 3050 — 3100 в течение суток.