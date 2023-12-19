Акции продолжают расти
Индекс МосБиржи начал неделю с продолжения подъема, прибавив еще 1,3%. Объемы торгов держатся на повышенных значениях. Почти все акции индекса завершали вчерашнюю сессию в плюсе. Лучше рынка выглядят бумаги ЛУКОЙЛа, которые быстро восстанавливаются после пятничного дивидендного гэпа. Сильнее остальных торгуются транспортный и финансовый сектора.
Страны ЕС согласовали 12 пакет санкций в отношении РФ. Из наиболее чувствительных мер можно выделить запрет на импорт алмазов из России, в том числе обработанных в третьих странах или транспортируемых через Россию. ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, покупку или трансфер российских алмазов. Также расширяется запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России. Ужесточаются меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть.
Фьючерсы Brent растут четыре сессии подряд, достигнув $78 за баррель. накануне драйвером роста выступили выросшие риски перебоев поставок из-за ситуации в Красном море. Ряд компаний временно приостановили транзит в регионе из-за атак йеменских хуситов, пишет Reuters. Вероятно, этот фактор будет иметь непродолжительное влияние на нефтяные цены. Дело в том, что США с союзниками заявили о начале операции по обеспечению безопасности в Красном море. В связи с этим ситуация может достаточно быстро стабилизироваться.
По индексу МосБиржи пространство для подъема сохраняется, однако в ближайшие дни амплитуда колебаний может снизиться, что традиционно для второй половины декабря.
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