Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста понедельника, сегодня с утра консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь чуть выше 78 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне и статистику по числу выданных разрешений на строительство в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи показал уверенный рост, поднявшись в район 3 076 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует дальнейшее восстановление рынка энергоносителей. В результате, индекс Мосбиржи может попытаться сделать еще один шаг к отметке 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.25 мск. доллар и евро снижаются на 0,1%, торгуясь в районе 90 и 98,4 рубля соответственно, юань отступает на 0,2% до 12,57 рубля. В ходе сессии рубль попытается развить утренний успех на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В результате, в рамках сегодняшней сессии пара доллар/рубль может закрепиться в диапазоне 85 — 90 рублей сделать значимый шаг к середине данного коридора.