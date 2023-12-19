Доллар может закрепиться ниже 90 рублей
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста понедельника, сегодня с утра консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь чуть выше 78 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне и статистику по числу выданных разрешений на строительство в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи показал уверенный рост, поднявшись в район 3 076 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует дальнейшее восстановление рынка энергоносителей. В результате, индекс Мосбиржи может попытаться сделать еще один шаг к отметке 3 100 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.25 мск. доллар и евро снижаются на 0,1%, торгуясь в районе 90 и 98,4 рубля соответственно, юань отступает на 0,2% до 12,57 рубля. В ходе сессии рубль попытается развить утренний успех на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В результате, в рамках сегодняшней сессии пара доллар/рубль может закрепиться в диапазоне 85 — 90 рублей сделать значимый шаг к середине данного коридора.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20231219/842605335.html