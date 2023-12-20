Индекс МосБиржи во вторник продолжил отскок наверх, однако скорость подъема снизилась. Закрытие проходило около 3090 п. В данный момент складывается в целом неплохой общий фон для нашего рынка. Цены на нефть поднимаются пять сессий подряд, курс рубля относительно стабилен. Ключевые мировые фондовые площадки остаются на траектории роста. Потенциал подъема индекса МосБиржи до конца года может быть ограниченным лишь ввиду ожидаемого спада торговой активности из-за приближения праздников. Возможен боковик около 3100 п.

Совет директоров Газпрома утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 г. с 2 до 1,57 трлн руб. В компании ожидают EBITDA за 2023 г. на уровне 2,2 трлн руб. Соотношение чистый долг/EBITDA будет на уровне 2,3х, что в теории позволит Газпрому направить 50% годовой чистой прибыли на дивиденды.

Индекс ОФЗ (RGBI) уверенно растет последние две сессии. Ускорение произошло сразу после заседания ЦБ РФ. Инвесторы закладывают в цену гособлигаций достижение пика по ключевой ставке и ожидания дальнейшего замедления инфляции. Наиболее сильную динамику показывают самые длинные выпуски ОФЗ, например, серия 26238. Аналогичную картину наблюдали после предыдущего заседания ЦБ. Тогда рост рублевых бондов продолжался несколько недель.