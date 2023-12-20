Во вторник, 19 декабря, рубль завершил торги в отрицательной зоне. Несмотря на укрепление национальной валюты в утреннюю сессию, во второй половине дня рубль утратил все достижения и ослаб к основным валютам. Курс доллара к рублю вырос на 0,31% и составил 90,34 рубля. Евро подорожал на 0,64%, до 99,07 рубля. Китайский юань также укрепил позиции по отношению к российской валюте на 0,54%, до 12,66 рубля.

Среди факторов, оказывающих давление на курс рубля, можно выделить продолжающуюся волатильность на нефтяном рынке, а также традиционное в конце года увеличение бюджетных расходов и активизацию спроса физических лиц на наличную и безналичную иностранную валюту.

В то же время рубль получает поддержку от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России и обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами. Кроме того, валютный рынок отреагировал спокойно на официальное опубликование Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций, поскольку данная мера уже была заложена в текущие котировки.

Цены на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 1,68% и закрылись на отметке $79,32 за баррель. Рост цен подстегнули опасения возможных сбоев в поставках через Красное море на фоне атак хуситов на торговые суда в данном регионе. Кроме того, дополнительную поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США.

Курс доллара подскочил до 90,87 руб. На момент написания обзора доллар стоит 90,41 руб. Стоит отметить, что после заседания ЦБ России валюту стали покупать активнее, что заставляет меня рассматривать восходящую коррекцию до 92 руб. А так в ближайшей перспективе рубль сохранит движение около 90 рублей за доллар США.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3083,64 пункта. Индекс РТС снизился на 0,10%, до 1074,40 пункта. Индекс восстанавливался до 3095 пунктов. Техническая картина выглядит сейчас позитивно для продолжения восходящего движения. Неплохо бы перед ростом ещё раз сходить к уровню 3050 пунктов, тогда бы покупатели были более уверенными в продолжительности роста. Слабая динамика курсообразования и стоимость доллара около 90 рублей сдерживает активность покупателей.