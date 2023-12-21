По итогам торгов в среду, 20 декабря, рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику в течение дня. На утренних торгах национальная валюта укреплялась, однако затем перешла в фазу ослабления. Курс доллара поднялся на 0,69% — до 90,96 рубля, евро — на 0,59% до 99,66 рубля.

На протяжении последних семи торговых сессий пара доллар/рубль колеблется в боковом тренде в узком ценовом диапазоне. У рубля сохраняются как позитивные, так и негативные факторы влияния. С одной стороны, на подходе налоговые выплаты экспортеров 28 декабря, что оказывает поддержку. Инфляционные ожидания населения продолжают расти, и ЦБ может в начале следующего года продолжить повышение ключевой ставки. С другой стороны, ему не дают укрепиться растущие госрасходы и спрос на валюту в конце года.

Нефть марки Brent в среду также продемонстрировала волатильную динамику. После подъема цен до $80,56 за баррель в первой половине дня последовала коррекция вниз и закрытие на отметке $79,07. На цены влияют противоречивые факторы: с одной стороны, данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти в США; с другой стороны — напряженность на Ближнем Востоке оказывает поддержку нефти.

В четверг утром, 21 декабря, баррель Brent торгуется на отметке $79,31. Снижение цен сдерживается геополитическими рисками — в частности, нападениями шиитских отрядов хуситов на коммерческие суда в Красном море, которые создают угрозу для глобальных морских перевозок через Суэцкий канал. На дневном таймфрейме сформировалась "медвежья" свечная модель с целью в $78. Для дальнейшего роста нужно закрытие дня выше $80 за баррель.

Курс доллара на открытии торгов в России повысился до отметки 91,19 рубля, но затем быстро скорректировался до 90,60 рубля. В целом сохраняется боковая динамика рубля с диапазоном около 90 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,68% — до 3104,66 пункта, индекс РТС — на 0,07%, до 1075,11 пункта. Индекс повышается четыре дня, при этом наблюдается снижение темпов роста. Для продолжения восходящего движения ценовая модель идеальная, но следим за поведением рублевых пар. Укрепление рубля не даст индексу Мосбиржи высоко подняться. Полагаю, что индексу IMOEX будет сложно пройти уровень 3135 пунктов с первого раза.