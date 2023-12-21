Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после сильного снижения на торгах в четверг, сегодня утром перешли к восстановлению, прибавляя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent днем ранее не смог закрепиться выше 80 долларов за баррель, и сегодня отступает на 0,2%, торгуясь в районе 79,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и ВВП США за третий квартал.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив сессию в районе 3 106 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации российского рынка у достигнутых уровней. Ухудшение настроений на внешних площадках и неспособность рынка энергоносителей закрепиться в диапазоне 80 — 85 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent могут сдержать активность покупателей, что не позволит нашим акциям продолжить волну роста. В результате, в ходе торгов индекс Мосбиржи попытается удержать позиции чуть выше 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра рубль уверенно укрепляется по отношению к основным мирровым валютам. Так, к 8.50 мск котировки доллара, евро и юаня снижаются на 0,5%, в результате чего они торгуются в районе 90,5, 99,1 и 12,67 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на отсутствие продолжения роста на рынке энергоносителей, рубль может попытаться развить утреннюю тенденцию, а основной поддержкой для него станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на следующий понедельник. В результате, в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к отметке 90 рублей.