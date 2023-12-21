Индекс МосБиржи поднимается четыре сессии подряд, но импульс роста постепенно затухает. Накануне котировки не сумели удержаться выше 3100 п. Объемы торгов хоть и падают, но остаются относительно высокими для декабрьского периода сезонно низких оборотов. Лучше рынка выглядят акции нефтяников несмотря на ужесточение мер контроля США за потолком цен на российскую нефть. Газпром нефть и Татнефть обновили годовые максимумы.

Одним из важных факторов поддержки нашего рынка акций к концу декабря и в январе станет потенциальное реинвестирование тех дивидендов, которые выплачиваются крупными российским компаниями прямо сейчас. Уже прошла отсечка в ЛУКОЙЛе. Ожидаются закрытия реестров и высокие в абсолютном выражении выплаты от Роснефти, Норникеля, Татнефти, Газпром нефти. В сумме в ближайшие недели может быть реинвестировано в акции около 75-94 млрд руб.

Продолжается ралли в ОФЗ. Индекс гособлигаций вчера продолжил подъем, прибавив еще 0,7%, что для него внушительная величина. Инвесторы продолжают закладывать в цену рублевых облигаций скорое замедление инфляции и смягчение денежно-кредитной политики. Наиболее сильный подъем отмечается в самых длинных выпусках. По ним доходности к погашению опустились в район 11,8-11,9%.