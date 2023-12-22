Волна отскока на российском рынке акций остановилась. В четверг индекс МосБиржи потерял 1%. Существенного спада торговой активности пока не наблюдается, объемы торгов держатся на среднем уровне. Лучше рынка выглядят акции золотодобывающих компаний. В ближайшее время рынок акций может показывать преимущественно нейтральную динамику.

С сегодняшнего дня в состав индекса МосБиржи и РТС войдут акции Совкомфлота, Самолета, Мосэнерго и Мечела (ао и ап). Всего их станет 50. Из индекса голубых фишек исключаются бумаги МТС. Им на замену придут акции НЛМК. Событие было заранее анонсировано, влияние на динамику бумаг должно быть нейтральным.

Продолжается подъем в длинных облигациях. Индекс ОФЗ (RGBI) растет 4 сессии подряд. Отскок в самое ближайшее время может остановиться.

Ангола приняла решение выйти из состава ОПЕК. После новости цены на нефть сначала резко упали, но затем восстановились. Нет ожиданий, что Ангола существенно нарастит добычу в ближайшее время. Ее добыча составляет порядка 1,1 млн б/с (1% от мировой). Выход из картеля — прецедент, но пока влияние может быть ограниченным. Все крупнейшие участники ОПЕК понимают, что от потенциальных "ценовых войн" с распадом картеля проиграют все.