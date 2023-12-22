Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,6%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного роста на торгах в четверг, сегодня утром теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,7%, торгуясь чуть ниже отметки 80 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения на мировых рынках, отметим публикацию статистики по заказам на товары длительного пользования, расходам на личное потребление, а также данных по числу выданных разрешений на строительство и продажам жилья на первичном рынке в США.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 3 074 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и умеренно позитивного отношения к рисковым активам на внешних рынках. В сложившейся ситуации индекс Мосбиржи в ходе торгов может попытаться отыграть часть вчерашних потерь и сделать шаг в сторону отметки 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.30 мск доллар и евро снижаются на 0,2%, отступив до 91,9 и 101,4 рубля соответственно, юань снижается на 0,1%, торгуясь в районе 12,83 рубля. Отметим, что национальной валюте пока так и не удалось воспользоваться поддержкой со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующий понедельник, а также улучшением ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел в район 80 долларов за баррель. Более того, в последние сессии доллар смог показать уверенный рост и выйти в район 92 рублей. В рамках сегодняшней сессии ожидаем попытку рубля перейти к укреплению. Кроме обозначенных факторов поддержки, в преддверии выходных часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах преддверии выходных, что приведет к росту предложения.