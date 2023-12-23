Российская национальная валюта на данный момент находится под прессом мировых валют и начала немного снижаться по отношению к ним. Что касается прогноза на следующую неделю, то мы считаем, что ситуация скорректируется и рубль сможет вернуть свои позиции.

По итогам торгов в пятницу доллар достиг отметки 92 руб. Курс евро превысил 101,75 рубля за евро, тогда как доллар снижается по отношению к своим основным конкурентам. Причиной этого в частности является факт, что последний показатель по индексу доллара DXY достиг минимумов с августовских 101,77 пунктов. При этом доллар может ещё ослабнуть по отношению к мировым валютам до конца текущего года.

Кроме того, ФРС США дала сигнал к смягчению монетарной политики, оставив учётную ставку на уровне 5,5%. До конца 2024 года снижение ставок, по оценке FED, может составить 75-100 базисных пунктов.

В то же время Европейский Центробанк не факт, что будет ослаблять свою монетарную политику, и это дало поддержку евро в ближайшие месяцы.

Хотелось бы также отметить, что на данном этапе золото как актив для инвесторов не является защитным инструментом из-за чрезмерной волатильности рынка и спекулятивного интереса к драгметаллам.

ПРОГНОЗЫ

Отношение евро к доллару составляет 1,07-1,1, двигаясь в сторону 1,105-1,11.

По доллару диапазон до конца месяца 87,50-95 рублей за доллар, по евро — 95,75-102 рубля за евро.