МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В понедельник, 25 декабря, торги на локальном валютном и нефтяном рынках прошли спокойно из-за праздников в США и Европе. Рублевые валютные пары закрылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 91,75 рубля, евро/рубль — на 0,73%, до 101,00 рубля, юань/рубль — на 0,61%, до 12,76 рубля.

Поддержку рублю оказали экспортеры, наращивающие продажу валютной выручки перед налоговыми выплатами 28 декабря. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на активность экспортеров влияет также разница процентных ставок по рублю и валюте. При текущих условиях продажа ими валюты оправдана.

Котировки нефти марки Brent в понедельник не изменялись, поскольку рынок был закрыт по случаю Рождества. 23 декабря торговая сессия завершилась на отметке $78,87 за баррель. Во вторник торги открылись спокойно, цена торгуется на уровне $78,8 за баррель. В краткосрочной перспективе ожидается умеренный рост нефтяных котировок на фоне слабости доллара США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

На валютном рынке 26 декабря курс доллара к рублю снизился до 91,45 рубля. С учетом сокращения активности инвесторов перед новогодними праздниками и продажи валюты экспортерами ожидается сохранение боковой динамики доллара выше 90 рублей с возможным увеличением волатильности к концу недели.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3099,21 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1063,67 пункта. Индекс вырос, но остался в боковом тренде на часовом периоде. Значение индекса находится около сопротивления 3110 пунктов. Его прохождение откроет дорогу к отметке 3175 пунктов. Учитывая, что утренние торги на Мосбирже по рублю открылись ростом, то стоит ожидать в начале основной сессии снижения индекса. Ключевая поддержка находится на уровне 3020 пунктов. Если IMOEX вернется к нему, то повысится вероятность его пробоя с последующим падением до 2785 пунктов.