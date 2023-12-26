По итогам торгов в понедельник Индекс МосБиржи вырос на 0,21% до 3099,02 п.. Индекс консолидируется около значений 3100 п. уже 4 торговых сессии подряд и, похоже, останется около этих значений до конца года. Объемы торгов на бирже снова были невысокими, что наблюдается и на основных мировых площадках из-за отсутствия торгов в преддверии празднования Рождества.

Скупка ОФЗ постепенно прекращается, индекс RGBI прекратил активно расти после пяти торговых сессий подряд. На наш взгляд, мало что изменится до конца года.

Импульс к росту фондового рынка могут придать дивидендные выплаты от Лукойла и Норникеля в случае быстрого перечисления на брокерские счета, но, вероятнее всего эффект от их поступления мы увидим лишь в начале 2024 года.

Котировки нефти по-прежнему не могут преодолеть отметку в $80 за баррель. Угроза конфликта в Красном море сходит на нет, что опять же ограничивает рост цен на черное золото, которое последний квартал было сильно подвержено влиянию новостей, а не фундаментальным факторам в виде дефицита на рынке.

Тем временем, от такой конъюнктуры может выигрывать защитный актив в виде золота. Цены на драгметалл растут с середины декабря и могут переписать исторический максимум уже в начале 2024 года. Мировые Центральные Банки продолжили активно скупать золото в этом году (+14% за 9 месяцев 2023 года), а снижение доходностей по долговым бумагам США может перенаправить часть капиталовложений именно в золото.