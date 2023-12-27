Завершаем год около 3100 пунктов
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи остается около 3100 пунктов и в последние сессии показывает невысокую амплитуду колебаний. Объемы торгов во вторник начали снижаться и, скорее всего, они продолжат падать в оставшиеся дни недели.
В условиях нейтральной динамики индекса вновь начали формироваться спекулятивные импульсы роста в третьем эшелоне. Накануне без каких-либо оснований более 15% прибавили акции Белона и Глобалтрака. Обе бумаги ранее уже были замечены в аналогичных беспричинных взлетах.
Фьючерсы Brent во вторник выросли на 2,2% и вновь вернулись выше $80 за баррель. Поддержку сырьевым ценам оказывает нестабильность ситуации в Красном море (риски перебоев и эскалации), а также общее снижение индекса американского доллара. Следующим целевым ориентиром по Brent выступает район $83-84,5 за баррель. Акции российских нефтяников в этих условиях показывают более сильную динамику по сравнению с индексом Мосбиржи. И, вероятно, эта тенденция продолжится.
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