МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Вчера, 26 декабря, рубль продемонстрировал слабую динамику, несмотря на резкий рост нефтяных котировок. Курс доллара снизился незначительно — на 0,1%, до 91,66 рубля, евро вырос на 0,05%, до 101,05 рубля. Основной фактор, сдерживающий укрепление рубля, — высокий спрос на валюту в преддверии новогодних праздников.

На фоне замедления инфляции в США доллар продолжает сдавать позиции, ослабляясь на глобальном валютном рынке. Инвесторы ожидают, что ФРС США начнет снижать ставки уже в марте 2024 года. Эти факторы частично поддерживают рубль. В то же время нефть во вторник выросла более чем на 2% из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке — до $80,63 за баррель. Атаки на танкеры в Красном море вынудили компании приостановить транзит и изменить маршруты доставки. Хотя фактических перебоев пока нет, ситуация остается напряженной.

27 декабря на торгах в Азии Brent торгуется выше $80, с потенциалом роста до $84. На цены также влияет низкая активность на рынке в предпраздничные дни. Сегодня выйдут данные по запасам нефти в США от Американского института нефти. Низкая ликвидность на валютном рынке не позволит рублю существенно укрепиться, несмотря на рост цен на нефть. Несмотря на продажи валюты экспортерами, спрос полностью поглощает предложение. Ожидается, что до конца года доллар будет торговаться около 91 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до 3094,72 пункта, индекс РТС — на 0,06%, до 1063,05 пункта. Индекс Мосбиржи не стал проходить сопротивление 3110 пунктов. Отступление к 3080,92 начинает для них нести риски, поскольку перед выходными инвесторы могут опять начать фиксировать прибыль, что приведет к более глубокому падению. На сегодня еще сохраняется высокая вероятность прохождения уровня 3100 пунктов.