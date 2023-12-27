Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,1%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Отметим, что сегодня отсутствует статистика, способная оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках. При этом из внутрироссийских данных выделим публикацию статистики по промпроизводству, розничным продажам и уровню безработицы.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 095 пунктов. Сегодня на старте торгов возможна активизация покупок в российских акциях на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках и попыток закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне 80 — 85 долларов за баррель. Однако, учитывая пониженную активность участников торгов, индекс Мосбиржи вряд ли сможет продемонстрировать уверенный рост, ограничившись отыгрышем вчерашних потерь и попытками закрепления над отметкой 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.45 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,7 и 12,80 рубля соответственно, евро растет на 0,3%, поднявшись до 101,3 рубля. Днем ранее рубль оказался под некоторым давлением на фоне снижения поддержки со стороны экспортеров из-за прохождения пика налоговых выплат. При этом вчерашний подъем рынка энергоносителей, приведший к выходу ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель, сегодня окажет поддержку национальной валюте. Скорее всего, ее не хватит для перехода рубля к укреплению, однако данный фактор может сдержать продажи в рубле. На наш взгляд, в сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии сохранит позиции в районе 91,5 — 92 рубля.