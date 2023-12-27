Затишье продолжается
Затишье на фондовом рынке продолжается. Во вторник Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до 3094,72 п. Сохраняются относительно невысокие объемы торгов — 52,2 млрд руб. по итогам дня. Вероятно, в этом году декабрь станет исключением из истории предыдущих наблюдений и может показать снижение примерно на 2% за месяц по сравнению с ростом в среднем на 1% в предыдущие годы.
Опережающую динамику демонстрирует сегмент транспортных компаний, показывая рост более чем на 4,5% с начала месяца. Спросом у инвесторов пользуются акции Совкомфлота, НМТП и ДВМП. Мы ожидаем сохранения позитивной тенденции в этих бумагах до конца года.
В сегменте российского суверенного долга во вторник наблюдались небольшие распродажи. До конца года не ждем существенных изменений по индексу государственных облигаций Мосбиржи (RGBI).
Тем временем на рынках основных сырьевых товаров наблюдаются попытки восстановления котировок. Цены на нефть Brent превысили $80/барр. В ближайшее время рынок может проверить на прочность этот уровень без серьезных последствий. Повлиять на общую ситуацию могут геополитические события в Красном море.
Котировки золота проявляют склонность к повышению, оставаясь выше $2060 за унцию. Принимая во внимание рост стоимости драгметалла в предыдущие две недели, мы не исключаем некоторого охлаждения интереса инвесторов к золоту в ближайшие дни.
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