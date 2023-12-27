Ослабление рубля сыграло важную роль в процессах ускорения инфляции в России. При этом повышение ключевой ставки не смогло оперативно развернуть курсовой тренд. Проблема оказалась в неэффективном carry trade, поскольку для реализации такого механизма нужен приток иностранного капитала в отечественные инструменты финансового рынка.

Слабый рубль также обусловлен опорой на экспортную выручку в структуре доходов бюджета, а также механизмом эмиссии рублей.

Краткосрочные риски в настоящее время смещены в сторону ослабления курса рубля. Согласно базовому сценарию, доллар США сохранится около 90 рублей. Однако не исключается снижение к отметке в 75 или подорожание до 120 рублей. Курс евро по итогам 2024 года может достичь паритета.