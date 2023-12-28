Индекс Мосбиржи в среду в первой половине дня преодолел сопротивление в районе 3100 п., повысившись до 3110 п., но затем растерял достижения и по итогам дня показал рост только на 0,09%, до 3097,49 п. Объемы торгов остаются немного ниже средних значений декабря (61,1 млрд руб.), составив 59,8 млрд руб. Исходя из динамики индекса в последнюю неделю года мы не ожидаем существенных изменений до конца недели.

В сегменте акций опережающую динамику показал индекс Мосбиржи Транспорта, повысившись на 3,77%. На наш взгляд, рост может приостановиться после неплохой динамики в предыдущие дни.

Данные Росстата об ускорении недельной инфляции с 19 по 25 декабря до 0,28% с 0,18% неделей ранее, побудили инвесторов вернуться к продажам государственных облигаций. Индекс RGBI снизился на 0,16%, и в оставшиеся до конца года дни снижение может продолжиться умеренными темпами.

Цены на нефть опустились ниже $80 за баррель, несмотря на неопределенность по ситуации в Красном море. Мы не исключаем проверки на прочность сопротивления на уровне $80 за баррель.

Тем временем рост цен на золото не показывает признаков замедления, за неделю котировки повысились уже на 1,6% и более. В отсутствие серьезных геополитических потрясений мы не ожидаем, что котировки золота смогут преодолеть отметку в $2100 за унцию в ближайшие дни.