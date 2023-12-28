В среду, 27 декабря, предновогодняя торговая сессия прошла для рубля в привычном формате. Российская валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне укрепления европейской валюты на мировом рынке Forex. Курс доллара снизился на 0,43% до 91,27 рубля, юаня — на 0,41% до 12,73 рубля. В то же время стоимость евро выросла на 0,11% до 101,17 рубля за единицу.

На открытии торгов на Московской бирже наблюдался рост рублевых пар, однако в дальнейшем национальная валюта развернулась и укреплялась вплоть до закрытия вечерней сессии. Основной поддержкой курса остается высокий спрос на рубли со стороны экспортеров для уплаты декабрьских налоговых платежей. С другой стороны, давление создает повышенный спрос на валюту от импортёров и граждан, отправляющихся в новогодние зарубежные поездки.

В четверг, 28 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,50. На нефтяном рынке баррель Brent подешевел до $79,5 после недавнего роста из-за нападений на суда в Красном море. Цена скорректировалась, но по техническому анализу по-прежнему сохраняется восходящее движение. Чтобы покупателям прорваться к уровню $84, необходимо продержаться выше $78,80 до пятницы.

Запасы нефти в США остаются высокими, не оправдывая ожиданий по их снижению. На прошлой неделе Американский институт нефти (API) зафиксировал рост запасов на 1,83 млн баррелей. Ожидается, что в сегодняшнем отчете Минэнерго США зафиксирует падение на 2,6 млн баррелей по состоянию на 22 декабря.

Торги по рублю открылись ростом. Курс доллара снизился до отметки 91 руб. В паре доллар/рубль сохранится боковая динамика в диапазоне 90-92 руб. до конца года. В целом в преддверии 2024 года сохраняется умеренный оптимизм в отношении перспектив российской валюты. Низкая ликвидность на валютном рынке и падение индекса доллара стимулируют рубль к росту.

Индекс Мосбиржи 0,09%, до 3097,49 п., индекс РТС — на 0,53%, до 1068,71 п. Покупателям не удалось пройти сопротивление 3110 п. Максимум зафиксировался на отметке 3112 п. Техническая картина по-прежнему пока благоприятная для прорыва к 3140, но укрепление рубля к доллару сдерживает активность покупателей перед новогодними праздниками. Вполне очевидно, что и сами инвесторы не хотят открывать новые позиции, поскольку до конца года осталось два торговых дня. В новом году торги на фондовом и валютном рынках возобновятся 3 января.