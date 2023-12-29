Вчера на валютном рынке продолжилось укрепление российского рубля к основным мировым валютам. Курс доллара снизился на 2,09% до 89,36 рубля, евро подешевел на 1,53% до 99,62 рубля, юань ослаб на 1,06% до 12,60 рубля. Рубль укреплялся на протяжении всего дня — от утренней до вечерней сессии. На динамику валют повлияли несколько факторов:

— Сохраняющийся спрос на рубли со стороны экспортеров для уплаты налогов под конец месяца;

— Снижение спроса на валюту со стороны физлиц и импортеров;

— Ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ до 17%.

Дополнительно на укрепление рубля могло повлиять закрытие длинных позиций по валютам на срочном рынке в преддверии праздников, когда требования по марже возрастают. Продажи валюты прошли на фоне снижения цен на нефть и восстанавливающегося индекса доллара и рубль должен был закрыться в минусе, но продажи превышали спрос.

Поддержку рублю также оказали заявления министра финансов Антона Силуанова о превышении как доходов, так и расходов федерального бюджета относительно плановых показателей в 2023 году. Доходы выросли на 3,1 трлн рублей за счет ненефтегазовой составляющей, расходы увеличились из-за перераспределения средств. Дефицит бюджета покрывается из ФНБ в объеме 2,9 трлн рублей.

В четверг торги по нефти Brent завершились на отметке $77,4 за баррель на фоне укрепления доллара и снижения геополитических рисков в Красном море. При этом рынок проигнорировал неожиданное падение запасов нефти в США на 6,9 млн баррелей при ожиданиях в 2,7 млн баррелей. Напряженность в регионе спала после развертывания международных военно-морских сил.

Сегодня, 29 декабря, торги в Азии открылись на уровне $77,5 за баррель Brent. В Красном море постепенно восстанавливается судоходство по маршруту Азия — Европа. На открытии торгов по рублю отмечен рост курса доллара на 1%, до 90,32 рубля. В условиях низкой ликвидности после налогового периода возможны резкие колебания курса в течение дня около отметки 90 рублей за доллар. Если цена вернется к уровню 91,60 руб. к закрытию, то не стоит удивляться.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3101,99 п., индекс РТС — на 2,08%, до 1090,93 п. За счет укрепления рубля индекс РТС вырос больше, чем индекс Мосбиржи. Российский рынок акций сумел возобновить подъем и выйти в плюс, игнорируя укрепление рубля и падение нефтяных котировок. Индекс торгуется в диапазоне 3080 — 3115. Цена готова выйти из диапазона, но будут ли покупатели активными в последний торговый день года — это вопрос.