Движения нет: рынки охватило новогоднее настроение
В предпоследний торговый день в 2023 году индекс Мосбиржи не показал существенных движений и по итогам дня вырос на 0,15% до 3101,99,49 п. Новогоднее настроение, надо полагать, сказывается на активности инвесторов.
Индекс Транспорта показал отстающую динамику после роста в предыдущие дни. В пятницу, в последний торговый день года, мы не исключаем позитивной динамики по индексу информационных технологий на фоне потенциальной редомициляции Яндекса.
Индекс Мосбиржи государственных облигаций по итогам торгов незначительно снизился (на 0,06%), указывая на спад активности продавцов ОФЗ.
Нефтяные котировки подешевели на фоне стабилизации ситуации в Красном море. Утром в пятницу нефть Brent торгуется в области $77,6/барр. и, вероятнее всего, останется около этих значений до конца дня.
Несмотря на снижение цен на нефть, рубль в моменте уходил ниже 89,5 руб. за доллар США. Притом, что индекс доллара (DXY) не ослабевал на торгах, такое укрепление скорее связано с внутренними причинами.
Глобально счет текущих операций России снижается с октября месяца, что может негативно сказаться на курсе рубля в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Банк России заявил, что с 9 января по 28 июня вернется к покупкам и продажам по бюджетному правилу и объем таких продаж составит 11,8 млрд руб. в день. Такое значение является существенным для валютных рынков. В паре рубль-юань средняя варьируется около 110-120 млрд руб. в день., то есть регулятор привнесет на рынок порядка 10% дополнительного предложения.
Котировки золота оказались под давлением на фоне ослабления геополитической напряженности, и уровень $2100 за унцию мы теперь увидим, скорее всего, уже в следующем году.
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