МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Последний день ушедшего года не отметился особыми событиями. Объемы торгов были низкими, индекс Мосбиржи снизился на 0,09%, до 3099,11 пункта. В первый торговый день 2024 года мы ожидаем умеренной активности и не ждем существенных движений по индексу.

Отраслевые индексы Мосбиржи также не претерпели существенных изменений. Тем не менее мы выделяем индекс потребительского сектора, где можно ожидать дальнейшего роста на фоне сильной перепроданности отдельных акций.

Индекс Мосбиржи государственных облигаций по итогам торгов снизился на символические 0,1%, и мы полагаем, что на торгах в начале года индекс останется вблизи 121 пункта.

Несмотря на неопределенность вокруг событий в Красном море, нефть марки Brent вернулась к отметкам в $75-76 за баррель. На рынке нефти сохраняется дефицит, и мы не ждем снижения нефтяных котировок с текущих уровней.

Рубль оказался под давлением на фоне слабой динамики на нефтяном рынке, и валютный курс вернулся выше 90 рублей за доллар. Окончание налогового периода и дешевая нефть продолжат оказывать давление на рубль в ближайшую неделю, и мы не исключаем ослабления до 92 рублей за доллар.

Котировки золота на фоне новогодних праздников и спада геополитической напряженности немного снизились, до $2065 за унцию. Тем не менее мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золота в 2024 году и ожидаем, что котировки будут колебаться в диапазоне $1950-2300 за унцию в наступившем году.