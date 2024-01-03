МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Евро открыл первый торговый день нового года ростом по отношению к рублю, поднявшись выше 100 рублей. В начале первого торгового дня на валютной секции Мосбиржи к рублю вырос не только евро, но и другие мировые резервные валюты.

При этом евро к рублю торгуется в диапазоне декабря прошлого года и ведет себя спокойно. Евро находится под давлением из-за обвала на форекс. Доллар восстанавливается на фоне роста доходности американских облигаций и разговоров, что ФРС США не станет снижать ставки на заседании в марте.

С другой стороны на рубль оказало резкое снижение нефтяных котировок до $74,60 за баррель. Сегодня к вечеру цена на Brent восстановилась до $78,16 за баррель, поэтому ослабление рубля будет сдержанным. В декабре курс евро повышался до 101,94 рубля. Этот уровень и остается сопротивлением на ближайшие дни.

Декабрьский налоговый период закончился, а до начала январского еще далеко, и отчасти поэтому начало каждого нового месяца почти всегда для рубля является непростым. Кроме того, новогодние каникулы еще продолжаются, рынок традиционно "тонкий" и тема высокого спроса на валюту со стороны населения пока остается на повестке дня.

В прошедшем декабре евро вырос по отношению к рублю больше, чем остальные резервные валюты. На фоне серьезных проблем еврозоны вполне вероятно значение евро заметнее ниже 100 рублей. До середины января как минимум евро может находиться в коридоре 98,5-102 рубля. Во второй половине месяца на фоне налогового периода и положительных новостей он может упасть до 98 рублей как минимум.